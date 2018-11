Nesten 200 skader registrert under Trident Juncture

Forsvaret har fått inn nesten 200 skader fra øvelsen Trident Juncture. De regner med at de vil få inn flere, skriver NRK.

Torsdag 1. november var det rapportert inn 195 skader i forbindelse med øvelsen, hvorav 31 ble registrert på torsdag. Forsvaret regner med å få inn flere meldinger, skriver kanalen.

– Jeg blir skuffa og jeg synes det er trist at Forsvaret ikke gjør det de sier de skal gjøre, sier melkebonde Stein Peder Rye fra Tolga kommune i Hedmark til NRK.

Uten at Rye fikk beskjed, kjørte stridsvogner tvers gjennom gjerder og inn på jordet hans. Rye forteller at han hadde gjort klart til neste års produksjon av gress til melkekyrne sine. Konsekvensen av skadene er at han må pløye og så på nytt, noe som er ressurskrevende, forteller han.

NRK skriver at Forsvaret lovet i forkant av øvelsen at grunneierne skulle bli varslet dersom militære kjøretøy skulle brukes på deres eiendom.

Oberstløytnant og talsmann for Hæren Ole Johan Skogmo beklager det som har skjedd.

– Det er en ren glipp. Vognfører har trodd at han kunne kjøre på jordet. Noen bønder har sagt at det greit siden de skal pløye til våren uansett, sier Skogmo.

