Nesten hemmelig julegranfelling – nå er årets Oslo-gran på vei til London

Årets julegran til London ble tirsdag felt i Maridalen i Oslo. Nå starter ferden mot Trafalgar Square, som takk for britenes hjelp under krigen.

Årets juletrefelling foregikk i all hemmelighet. I alle fall nesten.

Kun Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood, og tre elever fra Maridalen skole var til stede – i tillegg til skogsarbeidere og journalister.

Etter at ordfører, ambassadør og elever hadde tatt i et tak med saga, lå det 2 tonn tunge treet i bakken – med litt hjelp av skogsarbeidere med motorsag.

All hemmelighetskremmeriet skyldes at man ikke ønsket store folkemengder ved den tradisjonsrike hendelsen – på grunn av koronasituasjonen. Vanligvis samles flere skoleklasser, gjester og andre skuelystne når julegrana som skal til London felles.

En helt vanlig gran

Årets julegran er av typen Picea abies, som rett og slett er en helt vanlig norsk gran. Før felling raget det rundt 80 år gamle treet 23 meter over bakken.

Nå starter ferden mot Trafalgar Square. Det blir det 74. treet som Oslos befolkning gir til innbyggerne i London.

Helt siden 1947 har Oslo kommune gitt Londons innbyggere et juletre. Tradisjonen startet som en takk til innbyggerne i London for hjelp og støtte under 2. verdenskrig.

– Mørk tid i Europas historie

– Tradisjonen kommer fra en mørk tid i Europas historie, hvor Norge og Storbritannia kjempet sammen mot tyranni. Nå kjemper vi sammen mot koronaviruset og for internasjonalt samarbeid, sa ambassadør Richard Wood.

– Så juletreet står ikke bare som et symbol på vår delte historie, men også vårt varige forhold, og jeg er sikker på at Londons befolkning vil sette spesielt stor pris på det akkurat i år, sier Wood.

– Gitt med mye kjærlighet

Oslo-ordfører Marianne Borgen mener at gavens betydning har blitt til noe mye mer i løpet av de 75 årene som har gått siden krigens slutt.

– Treet er et symbol på at vi trenger hverandre og må være der for hverandre. Nå mer enn noen gang trenger vi lyspunkt og en påminnelse om at vi står sammen. Gaven til Londons innbyggere er valgt ut og gitt med mye kjærlighet og mye omtanke. Jeg håper den blir tatt imot som et symbol på vennskap, håp og fred, sier ordføreren.

(©NTB)

