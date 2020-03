Nettmøte med ordfører og byråder for barn i Oslo

Oslo kommune skal onsdag arrangere nettmøte for barn om koronaepidemien. Der stiller ordføreren og to byråder for å svare på spørsmål.

Møtet strømmes direkte på Oslo kommunes Facebook-side og Youtubekanal onsdag klokka 14, skriver kommunen i en pressemelding. Ordfører Marianne Borgen (SV), skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap), vil fortelle litt om situasjonen rundt koronaepidemien og hva som skjer framover, og dessuten svare direkte på spørsmål fra barn. Kommunen oppfordrer også foreldre til å stille spørsmål om hvordan de kan snakke med barna om situasjonen. (©NTB)

