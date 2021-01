NGI undersøker grunnprøver fra Gjerdrum for å se om skolen kan holde åpent

Det blir trolig hjemmeundervisning på skolen i Gjerdrum første uke i januar. Nå undersøker NGI grunnprøver fra området rundt skolen for å vurdere sikkerheten.

– Resultatene av undersøkelsene som gjøres i laboratoriet, blir et viktig grunnlag for å beslutte om det er trygt å åpne skolen og barnehagen i Ask igjen på mandag. Resultatene vi får fra prøvetestingen, tar vi med inn i våre anbefalinger til kommunen og NVE, som vil gjøre de endelige vurderingene, sier Bjørn Kalsnes i NGI.

Han er prosjektleder, seniorspesialist, og er en av de mest erfarne spesialistene i Norge på skred.

Prøvene vil spesielt bli undersøkt for om det er kvikkleire eller ikke i grunnen rundt skolen. Avklaringen på de første prøvene er ventet å komme i løpet av dagen fredag, ifølge NGI.

