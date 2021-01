NHH ber studenter fra Østlandet om å gå i karantene

Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen ber både studenter og ansatte fra Østlandet om å gå i karantene til de vet at de ikke er smittet av korona.

– Vi anbefaler en karantene på ti dager. Hvis de tar en koronatest, og den er negativ, vil det kunne gi en indikasjon på om man kan komme på campus, sier kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen ved NHH til Bergens Tidende.

Han sier de ikke kan kreve noen koronaattest fra studentene, men at de henstiller dem om å følge anmodningene fra myndigheter og skolen ved at de går i selvpålagt karantene når de kommer fra et risikoområde.

Studentene har nå begynt å komme tilbake etter jul, men skolen planlegger for full digital undervisning i lang tid fremover, sier Mikalsen.

