NHO: Ekspressbussene trues av kollaps

Nettverket av ekspressbusser kan kollapse på grunn av svikt i antall reisende etter at smitteverntiltakene ble innført i mars. Nå ber næringen om hjelp.

I en pressemelding onsdag morgen sier direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport at antall reisende med ekspressbussene har falt kraftig etter at smitteverntiltakene ble innført 12. mars. Han peker på at bussnettverket utgjør samfunnskritisk infrastruktur og at den derfor ber om hjelp fra myndighetene for å opprettholde et minimumstilbud.

Stordrange viser til at både togtransporten og flyselskapene har mottatt omfattende finansiell støtte. Ekspressbussene på sin side mottar ingen offentlig støtte.

