NHO-forening vil ha større skatteendring for oppstartsselskaper

NHO-foreningen Abelia ønsker større skatteendring for oppstartsselskaper. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier departementet vurderer en utvidelse.

– Vi tror den aller viktigste løsningen for å forbedre vekstvilkårene for norske vekstbedrifter er å gjøre noe med opsjonsskatten. For vekstbedrifter er det fremdeles slik at ansatte egentlig skatter av lottobilletter, sier innovasjonssjef Daniel Ras-Vidal i NHO-foreningen Abelia til Dagens Næringsliv.

Opsjoner i form av aksjer i et selskap i oppstartsfasen beskattes lenge før en eventuell gevinst.

Regjeringen innførte i fjor en ordning for nye bedrifter med under ti ansatte og med en omsetning på mindre en 16 millioner kroner. Ordningen begrenset seg til en skattefordel på opp mot 500.000 kroner.

I en rapport fra Menon Economics, bestilt av Abelia og Norsk Venturekapitalforening, svarer 77 vekstbedrifter og investorer at opsjonsskatten er et av de største hindrene for å tiltrekke seg talentfulle ansatte.

Torbjørn Røe Isaksen understreker at problemstillingen ikke er ukjent.

– Derfor vil gjennomgåelsen av hele virkemiddelapparatet og oppfølgingen av Kapitaltilgangsutvalget adressere alle utfordringene som er på bordet, sier han til DN.

