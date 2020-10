NHO reagerer på ny kompensasjonsordning: – Ubegripelig at vekterne er utelatt

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel er ikke fornøyd med at vekterne er utelatt fra regjeringens kompensasjonsordninger. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: (NTB scanpix)

NHO Service og Handel er skuffet over at vekterne er utelatt fra regjeringens nye kompensasjonsordningen for reiselivet

– Vektere og ordensvakter utfører lovpålagte oppgaver, som er helt nødvendige for både reiseliv, uteliv og kulturarrangementer. Det er ubegripelig at denne bransjen skal være utelatt fra støtteordningene, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel. Hun mener de faller mellom to stoler, reiseliv og kultur, i de nye støtteordningene regjeringen har fremmet. – Nå håper vi at opposisjonen på Stortinget vil rydde opp, sier Kaltenborn. (©NTB)

