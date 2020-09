NHO Reiseliv: Kloke oppmykninger

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv mener at oppmykningene som regjeringen la fram onsdag, er kloke.

– Dette er kloke oppmykninger som vil ta oss et skritt videre mot gjenåpning og normal drift, sier Krohn Devold til NTB.

Hun er positiv til at den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt blir opphevet fra 12. oktober og at regjeringen dessuten åpner for utendørsarrangementer med inntil 600 personer i grupper på 200 personer, og at dette også vurderes å gjøres gjeldende for innendørsarrangementer.

– Denne regelendringen er et skritt på veien mot å åpne kurs- og konferansemarkedet til 600 personer i grupper på 200 igjen. Forhåpentligvis kan slike arrangementer gjennomføres innendørs innen kort tid når erfaringene fra utendørs er gjort, sier hun.

