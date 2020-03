NHO-sjefen i karantene

NHO-sjef Ole Erik Almlid er satt i karantene etter at han deltok på et møte med Helsedirektoratet, skriver Aftenposten.

– Nå er det viktig at alle i Norge følger myndighetenes regler og råd, og jeg kommer til å jobbe akkurat like hardt for våre medlemsbedrifter også fra karantene, sier Almlid til avisen.

I helgen ble det kjent at assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen har fått påvist koronasmitte.

