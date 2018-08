Ni års forvaring for 20-åring som knivstakk jente på skole i Lier

En 20 år gammel mann som i september i fjor knivstakk en 16 år gammel jente på en skole i Lier i Buskerud, er dømt til ni års forvaring.

– Jeg har ennå ikke fått snakket med min klient, men det hun har vært mest opptatt av, er ikke kravet om oppreisning, men dommen mot domfelte, sier jentas bistandsadvokat Harald Stabell til NTB.

– Det som har plaget henne mest, var om han ikke skulle få forvaring, legger han til.

Stabell la opprinnelig ned påstand om 250.000 kroner i oppreisningserstatning til den nå 17 år gamle jenta og er overrasket og svært glad for at Drammen tingrett økte beløpet til 300.000 kroner.

– Det ble høyere enn det jeg la ned påstand om. Jeg mener det var grunnlag for 250.000 kroner siden det som skjedde var så spesielt og så forferdelig. I utgangspunktet var det vanskelig å underbygge 250.000 kroner i erstatning ut fra gjeldende rettspraksis, men så får hun altså 300.000 kroner. Det er sjeldent, og vi må tilbake til 22. juli for et så høyt beløp. Da var det folk som døde. Jenta døde heldigvis ikke, men det var på nippet. sier Stabell.

Avviste drapsforsøk

Hendelsen skjedde ved St. Hallvard videregående skole i Lier 4. september i fjor. Den da 16 år gamle jenta ble knivstukket 17 ganger i ansiktet og overkroppen. Hun ble fraktet til Drammen sykehus med livstruende skader, men overlevde angrepet. 20-åringen har innrømmet å ha knivstukket jenta, men har nektet straffskyld for drapsforsøk.

– Jeg er akkurat ferdig med å lese dommen og har ikke rukket å snakke med min klient ennå. Jeg har uansett ikke anledning til å kommentere dommen før fredag, ettersom den ikke er offentlig før da, sier 20-åringens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, til NTB.

Under rettssaken i Drammen tingrett i midten av august avviste han at det dreide seg om et drapsforsøk, og fastslo at tiltalte bare hadde tanker om å skremme, men at han mistet kontrollen, skrev Drammens Tidende. Han mente derfor at klienten burde dømmes for grov kroppsskade og tidsbegrenset fengselsstraff. Han mente det ikke var grunnlag for forvaring.

Det er ikke kjent om 20-åringen i samråd med sin forsvarer velger å anke dommen.

Grufull og hensynsløs handling

Aktor, statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins, betegnet under rettssaken knivangrepet som grusomt og hensynsløst.

– Det var bare tilfeldigheter at hun ikke ble drept. Det var en grufull og hensynsløs handling. Jenta hadde dødd hvis hun ikke hadde fått medisinsk hjelp raskt, antakelig dreide det seg bare om minutter, sa Martins til Drammens Tidende på rettssakens siste dag i midten av august.

Martens la ned påstand om ni års forvaring for drapsforsøk og fastslo at drapsforsøket var overlagt.

– Han tok med seg kjøkkenkniv hjemmefra, han tok kollektivtransport til skolen og han oppholdt seg på skolen i en time. Han hadde tid til å tenke, sa Martins, som mente det ikke forelå formildende omstendigheter.

Fare for ny vold

Ifølge Martins ble jenta og gutten kjent på nettet, men gutten ble truende da jenta gjorde det klart at hun ikke lenger ønsket å ha kontakt med ham. Truslene ble anmeldt av jentas far.

De sakkyndige har karakterisert den tiltalte 20-åringen som narsissistisk og dyssosial, og de mener det er en risiko for at tiltalte kan begå nye voldshandlinger. 20-åringen skal ha gjespet da jenta vitnet i retten, noe de sakkyndige mener er et klart tegn på mangel på empati, ifølge NRK.

Mest sett siste uken