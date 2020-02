Ni beboere evakuert etter 150 bredt jordras i Enebakk

Politiet har evakuert sju boliger med til sammen ni personer etter et jordras ved Lillestrømveien 906 i Enebakk i Akershus. Nå skal området undersøkes.

– Vi har patruljer på stedet for å sikre at ingen bryter sperringen og for å sikre rasstedet, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Når det blir lyst skal geologer inn å vurdere massene, og brannvesenet skal fly en drone over stedet for å avdekke hvor stort raset er.

Til sammen ni personer måtte forlate hjemmene sine natt til lørdag da raset ble utløst. De evakuerte får ikke vende hjem igjen før geolog har underøkt området, opplyser politiet.

– Vi fikk melding klokken 1.50 om at det hadde gått et jordras. Vi har fått anbefalinger fra geolog og velger derfor å stenge fylkesvei 120 nord og sør for rasstedet, sa Vesttorp i 3-tiden natt til lørdag.

Veien forblir stengt inntil videre.

Raset er om lag 150 meter bredt og gikk like ved en bussgarasje. Det er foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger.

(©NTB)