Ni gutter og menn bøtelagt for spredning av Nora Mørks nakenbilder

Hver av dem må punge ut mellom 10.000 - 15.000 kroner.

I september i fjor fikk håndballstjernen Nora Mørk telefonen hacket og private bilder ble spredt. De skal også ha havnet hos spillere på Norges herrelandslag, ifølge Mørk selv.

Til sammen 15 identifiserte personer ble anmeldt for å ha krenket privatlivets fred, etter å ha spredt hennes private bilder, og har vært under politietterforskning.

Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen (arkivfoto).

Nå er ni av dem bøtelagt på mellom 10.000 - 15.000 kroner. Personene er alt fra unge tenåringer til voksne menn i 40-årene. Geografisk befinner sprederne seg i flere ulike deler av Sør-, Øst- og Vestlandet, i tillegg til Midt-Norge.

To av sakene er henlagt etter bevisets stilling, mens fire saker fortsatt er under etterforskning.

- De som har fått forelegg har enten delt bildene direkte eller lenkehenvisninger til sider hvor bildene har vært delt. De fleste hadde delt lenker, bekrefter politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til Nettavisen.

- Hensynsløs adferd

Forholdene er av politiet vurdert etter lovbestemmelsene som går på heleri (paragraf 332 i straffeloven) og hensynsløs adferd, hvor ordlyden er:

«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.»

- Vi har vurdert størrelsen på foreleggene etter ulike hensyn som betalingsevne og alder. Det er viktig for politiet å ta tak i slike saker. Samfunnet dreier seg mer og mer rundt sosiale medier og deling av privatlivet. Det skjer gjerne gjennom apper, sier Borg Johannessen.

- Det er viktig for politiet å vise at man skal være like beskyttet på telefonen som ved et innbrudd i sitt eget hjem og noen stjeler et fotoalbum. Fenomenet er relativt nytt, men huset fire vegger utvides nå til å gjelde de sosiale mediene også.

Stjerneadvokat John Christian Elden bistår Nora Mørk i å kreve erstatning. Kravet er samlet på 2.250.000.

Nora Mørk takker politiet

Håndballstjernen er lettet over at politiet har tatt saken hennes seriøst og det er kommet en reaksjon fra samfunnet. Det var hennes tvillingsøster Thea Mørk som anmeldte forholdene.

- Det er betryggende at politiet tar saken på alvor. Vi setter stor pris på at det er brukt ressurser på gjerningsmennene, og vi er takknemlig overfor politiet, sier hun til Nettavisen gjennom sin far Morten Mørk.

- Alle disse som du omtaler her blir i tillegg forfulgt sivilt via advokat John Christian Elden. Det kan hende at straffen i sum er passende.

Stjerneadvokaten har bistått Mørk med erstatningskrav overfor de 15 personene som ble anmeldt. Det pågår fortsatt forhandlinger med noen av sprederne. Elden er likevel fornøyd med politiets straffereaksjon.

- At det hersker noe bevistvil ved om to personer er rette gjerningsmenn kan vi leve ved. Det viktigste er prinsippet og den klare konstatering av at det foreligger lovbrudd. Det sender de riktige signalene til andre som vurderer om de skal dele stjålne bilder i fremtiden, sier Elden til Nettavisen.

Nora (t. v.) og Thea Mørk, da de begge spilte for Larvik (arkivfoto).

- Hvilken signaleffekt gir det at også personer som har delt linker, straffes som om at de har delt bildene?

- Det er også en deling. Man sikrer andre tilgang til tyvegods og fremmer krenkelser av privatlivets fred. Det er like alvorlig så lenge man vet hva man deler.

Nora Mørk har krevd 150.000 kroner i erstatning fra de 15 anmeldte bildesprederne. Det pågår fortsatt forhandlinger i den delen av saken. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) bekreftet også til Nettavisen søndag at et nytt lovforslag, som går direkte på spredning av ulovlige bilder, blir lagt frem for Stortinget før sommeren.

- Det er på høy tid at den nye loven kommer. Nora Mørk og alle andre jenter som er utsatt for det samme, ser frem til at ny lov er på plass, sier Morten Mørk.

Kan bli straffesak i retten

I dag etterforskes saker med ulovlig spredning av private bilder under flere ulike straffebestemmelser, deriblant:

Brudd på opphavsretten.



Hensynsløs adferd.



Krenkelse av privatlivets fred.



Heleri.



Politiet ønsker den nye loven velkommen.

- De fornærmede står i en fortvilet situasjon når innhold, bilder og eiendeler av privat og intim karakter blir delt. Selv om vi har tjenester som slettmeg.no så vil det ligge på internett for alltid på ulike forumer og bildedelingstjenester, sier Borg Johannessen.

- For å synliggjøre både alvor og straffbarhet ved en slik handling skader det ikke at det kommer et nytt straffebud som er enda mer eksplisitt og tydelig på hva som skal straffes. Det er ikke logisk at vanlige personer tenker at deling av bilder og lenker eksempelvis straffes av heleribestemmelsen.

Ifølge politiet har flere av de som nå får tilsendt forelegg i posten erkjent de faktiske forholdene i politiavhør. Men det er ingen automatikk i at de vedtar forelegget.

De som ikke vedtar straffen kan ta saken til retten.

- Godt over halvparten har erkjent det de har gjort. Dette er personer fra alle samfunnslag, avslutter Borg Johannessen.

