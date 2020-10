Ni nye koronasmittede i Bergen

Det siste døgnet har ni personer fått påvist koronasmitte i Bergen. Det er 19 færre enn dagen før og 21 færre enn det som ble rapportert lørdag.

Forrige mandag var også det rapporterte smittetallet i Bergen nokså lavt, med sju smittede.

Totalt har 1.882 personer fått påvist koronavirus i Bergen gjennom pandemien, ifølge Bergen kommunes oversikt.

Aldersspennet blant de ni nye som er registrert smittet, er fra 13 til 58 år. Det er to elever og en lærer blant de smittede. En er importsmitte og to har ukjent smittevei.

803 personer testet seg i Bergen i løpet av søndagen.

Byrådsleder Roger Valhammer varslet før helgen at en ny lokal forskrift blir innført tidlig neste uke, og tirsdag ettermiddag skal byrådslederen holde en pressekonferanse.

Byrådet har allerede varslet at det vil bli krav om gjesteliste på alle serveringssteder, og at den nasjonale anbefalingen om at det kan være maksimalt 20 personer i private sammenhenger, blir redusert til ti personer.

