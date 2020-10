Ni nye smittede i Trondheim

Ytterligere ni personer i Trondheim har fått påvist covid-19. Blant de smittede er et barn under ti år.

Trondheim kommune opplyser at ni personer tirsdag 20. oktober testet positivt for covid-19. Et barn under ti år som går på Sørborgen barneskole er blant de smittede. Alle elever på tredje trinn ved skolen er i karantene. Barn i flere barnehager i Klæbu er også pålagt karantene.

To av de nye tilfellene har foreløpig ukjent smittekilde. Resten av de smittede har forbindelser til kjente smittetilfeller. Det gjelder utbrudd i Hammerfest, på utestedet Lille London og ved en skole i Klæbu.

De ni nye smittede har alle et mildt sykdomsforløp.

(©NTB)