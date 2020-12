Ni nye smittetilfeller i Bergen – ukesnittet nede i ti tilfeller

Det er registrert ni nye koronatilfeller i Bergen det siste døgnet, tre av dem med ukjent smittekilde.

Bergen var i sommer var blant stedene i Norge med aller mest smitte, men har nå mindre smitte enn flere småbyer, skriver Bergensavisen , og viser til steder som Drammen, Fredrikstad, Lillestrøm og Moss.

– For øyeblikket har disse byene på Østlandet en mer utfordrende situasjon enn vi har her i Bergen. Vi har sett en gledelig nedgang, men det er fortsatt en del smitte i samfunnet. Vi bør ha enda lavere smittetall før vi kan si at vi har god kontroll, sier medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen, til BA.

Kommunens oversikt viser at de ni nye smittetilfellene gjelder personer mellom 6 og 74 år, der 3 har ukjent smittekilde.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre