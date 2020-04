Ni pasienter med magesmerter ved OUS har fått påvist korona

Oslo universitetssykehus (OUS) har oppdatert sine rutiner for pasienter med magesmerter etter at ni pasienter med slike smerter fikk påvist covid-19.

Pasientene hadde ingen typiske symptomer på covid-19, men hadde smerter i magen, sier overlege Usman Saeed ved avdelingen for gastro- og barnekirurgi på Oslo Universitetssykehus til VG.

– Funnene våre indikerer at covid-19 kan gi magesmerter alene, uten å gi de vanlige symptomene som feber og luftveissymptomer, sier han.

I de to siste ukene i mars ble totalt 76 pasienter undersøkt for magesmerter ved sykehuset. Ni av dem fikk påvist koronavirus. Mandag publiserte leger ved sykehuset de overraskende funnene i British Journal of Surgery.

Flere sykehus har nå oppdatert sine rutiner. Ved OUS spørres nå alle pasienter om de har magesmerter, og slike pasienter tas imot av helsepersonell i fullt smittevernutstyr.

(©NTB)