Ni sykehjemsmedarbeidere koronasmittet i Oslo

Ni medarbeidere på åtte sykehjem i Oslo er smittet av koronaviruset. Totalt er 65 medarbeidere i karantene.

– Vi er nå fortsatt i en tid med høyt smittepress i Oslo, noe som vi ser på økt antall medarbeidere som enten er i karantene eller er blitt smittet, sier etatsdirektør Helge Jagmann i sykehjemsetaten i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver etaten at det for tiden ikke er noen sykehjemsbeboere som er smittet, men at 32 beboere er isolert på eget rom.

– Det positive er at det nå har gått tolv uker siden vi har hatt noen smittede beboere på våre sykehjem, sier Jagmann.

36 beboere ved Oslos sykehjem har dødd etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Etaten opplyser at de viderefører smitteverntiltakene som ble innført 30. september, blant annet at alle medarbeidere skal benytte munnbind kontinuerlig når de er på jobb.

(©NTB)