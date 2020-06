Nittedals ordfører blant de siktede i korrupsjonssak

Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) er siktet for grov korrupsjon i en Økokrim-sak.

Ifølge Romerikes Blad gjorde politiet beslag hjemme hos ordføreren 13. februar i år.

Tirsdag sitter hun i avhør hos Økokrim.

– Jeg kan bekrefte at Økokrim etterforsker Hilde Thorkildsen for mistanke om grov korrupsjon. Hun samarbeider med politiet på alle mulige måter og føler seg helt trygg på at når alle dokumenter er gjennomgått, så ender saken med henleggelse, sier ordførerens forsvarer, advokat Geir Lippestad.

Utgangspunktet for etterforskningen skal være en anonym varsler.

I 2014 skal ordføreren ha mottatt cirka 100.000 kroner fra en sentral person i det aktuelle byggeprosjektet som nå er under etterforskning. I retur skal vedkommende, som også er siktet, ha fått en plass på eiersiden i et av Thorkildsens selskaper.

Ordføreren har hatt klesbutikker både i Nittedal, Lillestrøm og Oslo. Et av i alt tre selskap gikk konkurs i 2016.

Thorkildsen er for tiden sykemeldt.