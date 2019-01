Njåstad trekker seg etter å ha delt sensitive metoo-opplysninger

Frps finanstopp og nestsjef på Stortinget Helge André Njåstad bekrefter overfor NTB at trekker seg fra alle verv etter å ha delt sensitiv metoo-informasjon.

– Årsaken til at jeg trakk meg var en kombinasjon av familiesituasjonen, at jeg ønsket mer tid til min tiåring, og selvfølgelig denne saken jeg selv valgte å gå ut med i dag. Det ble snakket om dette i partiet, og jeg skjønte at det var fryktelig dumt det jeg gjorde, sier Njåstad til NTB.

Frp-toppen sier han tok avgjørelsen om å trekke seg i fjor høst, da Fpu-nestlederen og flere stortingsrepresentanter i partiet sto overfor såkalte metoo-saker. Njåstad var da leder for Frps organisasjonsutvalg, utvalget som skulle håndtere alle varsler om seksuell trakassering i partiet.

Han delte opplysninger om disse varslene med utenforstående kolleger som i utgangspunktet ikke skulle ha innsyn i sakene.

– Det var de sakene som var aktuelle på det tidspunktet, da vi var midt i metoo-perioden og diskuterte flere ting, sier Njåstad.

Det var VG og NRK som først meldte at Njåstad hadde trukket seg fra alle tillitsverv i partiet. Til VG opplyser Njåstad at han delte opplysningene med én enkelt kvinnelig kollega, og at hun ikke delte dem videre.

Frp-leder Siv Jensen skriver i en skriftlig kommentar til NRK at Njåstad med dette begikk et klart tillitsbrudd, og at det var klokt av ham å trekke seg. Til NTB sier Frp-toppen at han har forståelse for Sivs kommentarer.

– Jeg får nå stå i dette, og jeg legger meg flat overfor partiet, sier Njåstad.

