Noas ber Norge ta imot 1.500 barn og familier fra Hellas

Norge bør relokalisere 1.500 barn og barnefamilier fra Hellas over to år, mener Norsk organisasjon for asylsøkere. Torsdag var det en markering ved Stortinget.

Under markeringen leverte organisasjonene som sto bak, 9.000 postkort signert av folk som mener Norge bør ta et større ansvar. En av organisasjonene var Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas). − Norge har sviktet barna i Moria-leiren i Hellas. Situasjonen i leiren har vært graverende over svært lang tid, og barn har ikke fått grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt. Etter den katastrofale brannen i leiren skal regjeringen endelig evakuere sårbare ut av den inhumane situasjonen. Men det burde vært langt flere enn 50. Det er på høy tid at regjeringen handler, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Noas. Brevet og postkortene ble levert til stortingspolitikerne Olemic Thomassen (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Solveig Schytz (V). (©NTB)