Nobel-vinneren får unntak for koronakarantene

Den utenlandske delegasjonen som er invitert til Norge til utdelingen av Nobels fredspris, får unntak for innreisekarantene. Dette gjelder 15–20 personer.

Det Norske Nobelinstitutt har søkt om unntak fra innreisekarantene for den utenlandske delegasjonen som er invitert til Norge i forbindelse med prisutdelingen til Verdens matvareprogram.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at det gis unntak fra karanteneplikten og vurderer at smitterisikoen er svært liten, og regjeringen følger dette rådet, heter det i en pressemelding.

– Utdelingen av Nobels fredsprisutdeling er en viktig begivenhet som har stor nasjonal og internasjonal interesse. Vi ønsker å legge til rette for at prisvinneren også i år kan være fysisk til stede. Det er viktig at arrangementet gjennomføres på en god smittevernfaglig måte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Personene får unntak fra innreisekarantene når de har tatt én negativ test i Norge. Det innebærer at de har full innreisekarantene fram til de har fått ett negativt testsvar. Det Norske Nobelinstitutt skal sørge for testingen.

Prisutdelingen finner sted 9. til 11. desember i Oslo.

