Nobelkonserten erstattes av utendørsarrangement

I juli ble det klart at det ikke blir noen Nobels fredspriskonsert som vanlig i desember. I stedet blir det holdt et arrangement utenfor Oslo rådhus.

Nobelinstituttet opplyste i sommer at den årlige fredspriskonserten ikke blir noe av i år på grunn av at arrangøren ønsker å tenke nytt om innhold og format, samt økonomiske utfordringer.

Men de som likevel ønsker å delta i feiringen av Nadia Murad og Denis Mukwege kan glede seg over at det likevel blir mulig.

– Vi vil veldig gjerne at så mange mennesker som mulig skal få en mulighet til å feire fredsprisvinnerne også i år når nobelkonserten er avlyst. Derfor har vi bestemt oss for å invitere til folkefest i borggården foran rådhuset, sier direktør Olav Njølstad ved Det Norske Nobelinstitutt til NTB.

Ifølge Dagbladet er det investor Arthur Buchardt som er initiativtaker til utendørsarrangementet.

– Jeg ringte Nobelinstituttet og sa at det var for gæli at det ikke ble noen konsert. De syntes ideen min om et alternativ var god, sier eiendomsutvikleren til avisen.

En intim opplevelse

Njølstad understreker at arrangementet ikke er et forsøk på å erstatte fredspriskonserten, men at arrangementet sikter på å gjøre noe litt annerledes.

– Dette blir ikke en tradisjonell nobelkonsert. Vi legger den for eksempel på 9. desember istedenfor sedvanlige 11. desember. Det blir også en enklere produksjon, og det er jo i tillegg et utendørs arrangement, sier direktøren, som legger til at folk vi få en annerledes og mer intim opplevelse enn vanlig.

Njølstad sier også at det jobbes med å spikre programmet, hvilke artister som skal opptre og hvem som skal være programleder. Han sier det først og fremst vil være snakk om norske artister.

– Det er gratis adgang, og det blir en musikalsk feiring av fredsprisvinnerne i tillegg til andre kulturinnslag. Vi håper også at vinnerne vil delta, fordi dette først og fremst er ment som en mulighet for folk til å være med på å hylle årets vinnere, sier han.

Siden 1994

Den første fredspriskonserten ble holdt i 1994. Konserten hører inn under selskapet Nobels fredspris Forskning og Informasjon AS, som ikke mottar offentlig støtte og som de senere år har basert seg utelukkende på bidrag fra norske sponsorer og billettinntekter.

Ifølge Dagbladet valgte Rema 1000 i år å ikke fornye sponsoravtalen, etter å ha bidratt i tre år.

Kronprinsparet var blant gjesten under fjorårets konsert, som ble ledet av den britiske skuespilleren David Oyelowo. John Legend, Lukas Graham, Zara Larsson, Matoma og Sigrid var blant artistene på scenen.

(©NTB)

