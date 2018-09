Nok en katastrofemåling for Kristelig Folkeparti

Både Venstre og Kristelig Folkeparti havner under sperregrensen for fjerde gang i år. Det gir solid rødgrønt flertall på septembermålingen fra Opinion.

KrF måles til 2,9 prosent som er det laveste tallet partiet har blitt målt til siden Opinion begynte med partimålinger for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) i 2007.

– Dette er et nivå som er langt fra vår ambisjon. Det har vært litt uro rundt oss og vi står rett foran en viktig avklaring om samarbeid for hvordan vi best vinner kampen for menneskeverdet, familiene og de kristne verdiene. Det valget vet vi mange er spente på, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til ANB.

Kun 57 prosent av dem som stemte KrF i fjor sier de ville gjort det nå. For Venstre er det enda verre. Kun 44 prosent av fjorårets velgere ville stemt Venstre i dag.

Venstres går fram ett prosentpoeng, fra 2,4 prosent i august til en oppslutning på 3,4 prosent i september. Ellers er det små endringer på målingen. Ap er størst, men Høyre har den største fremgangen på 2,8 prosentpoeng fra august. Rødt er igjen under sperregrensen.

Målingen er gjennomført av Opinion for ANB og er basert på 944 intervjuer foretatt mellom 4. og 10. september. Feilmarginen varierer fra 1-3 prosentpoeng, og er størst for de største partiene. Oppslutningen til partiene fordeler seg slik (endring fra august i parentes):

Ap 27,7 (- 0,5), Høyre 26,4 (+ 2,8), Frp 13,1 (+ 0,4), KrF 2,9 (- 1,3), Sp 10,6 (- 0,6), SV 7,1 (0,5), Venstre 3,4 (+ 1,0), Rødt 3,5 (- 2,3) og MDG 3,0 (- 1,1).

