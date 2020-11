Nok en sykehjemsbeboer død i Eidsvoll – vikar var bekymret for smitte

Sykehjemmet Villa Skaar Valstad i Eidsvoll har fått sitt niende dødsfall på to uker. Allerede tidlig i november var en vikar bekymret over smittesituasjonen.

Det er sykehjemmet selv som opplyser om det siste dødsfallet på sine nettsider. Avdøde er en kvinne i 90-årene.

Nesten 100 smittetilfeller knyttes nå til sykehjemmet.

Samtidig kommer det nå fram at det var en vikar som varslet Helsetilsynet om at smittevernreglene ikke ble fulgt. Vikaren reagerte etter sin første nattevakt, skriver VG.

Statens helsetilsyn bekrefter overfor avisen at de har mottatt et varsel fra vikaren, og at de vil ta en vurdering av saken etter å ha fått flere opplysninger.

