Nok et stortingsprosjekt får kostnadssprekk

Nok et byggeprosjekt som Stortinget har ansvaret for, går på en kostnadsmessig smell. Oppgraderingen av Wessels plass blir fem ganger dyrere enn antatt.

Prosjektet skulle koste 10,9 millioner kroner, men nå er det klart at oppgradering og sikring av plassen i Oslo sentrum vil koste over 60 millioner kroner, skriver Aftenposten.

Oppgraderingen av Wessels plass var opprinnelig en del av det sterkt kritiserte byggeprosjektet i Prinsens gate som nå er anslått å koste 2,3 milliarder kroner. Men Wessels plass-arbeidet er nå tatt ut i et eget prosjekt, ifølge avisen, som har fått innsyn i interne notater fra Stortingets administrasjon om saken.

«Kostnadene har økt som følge av et betydelig høyere sikkerhetsnivå, samtidig som det tas hensyn til at plassen skal være et attraktivt byrom for innbyggerne», skriver avdelingssjef Terje Olsen i eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen på Stortinget i en epost.

Han legger til at finansieringen av Wessels plass håndteres som en del av Stortingets ordinære budsjettprosess.

(©NTB)

Mest sett siste uken