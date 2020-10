Nok et utested i Trondheim stengt på grunn av koronasmitte

Utestedet Barmuda må stenge dørene i Trondheim på grunn av smitteutbrudd. Viruset i Trondheim ser ut til å smitte lettere og gi raskere symptomer.

Det fortalte kommuneoverlege Tove Røsstad under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Et nytt utested har måtte stenge i dag, hvor stort utbruddet blir, gjenstår å se, folk testes i helgen, fortalte Røsstad.

Barmuda har måttet stenge etter at to gjester som var der søndag, har fått påvist smitte. Alle som var på utestedet søndag, må i karantene og testes.

Fra før er over 1.000 personer satt i karantene i byen – rundt 800 av dem i forbindelse med et smitteutbrudd på utestedet Lille London.

Viruset oppfører seg annerledes

Røsstad sier at legene i Trondheim har merket seg at viruset oppfører seg annerledes og ser ut til å smitte lettere og gi raskere symptomer. Dette skal granskes av Folkehelseinstituttet.

– Man behøver ikke å ha så nær kontakt som vi erfarer at man vanligvis har, fortalte kommuneoverlegen.

Hun sier kommunen nå utvider testkapasiteten for å håndtere situasjonen.

Røsstad pekte også på at endring i covid-19-forskriften mandag, som innebærer en innskjerping av kravene til utelivsbransjen, har skapt en del bekymring i bransjen.

Endringene innebærer at bransjen må passe bedre på at gjestene overholder enmetersregelen. Hvis det for eksempel kommer fire gjester som ikke er fra samme husstand, så må de settes på minimum et seksmannsbord.

Også utestedenes registrering av gjestene skal skjerpes inn.

– Dropp hjemmefestene

Kommunedirektør Morten Wolden kaller det urovekkende og trist at to av byens utesteder må stenge ned og at over tusen personer er i karantene i byen. Han sier de ikke har noe grunnlag for å si at utestedene har oppført seg i strid med smittevernveilederne, og mener det er gjestene som må ta mer ansvar.

– Jeg er litt rystet over opplysningene om at noen tuller med registreringen. Det gjør smittesporingen veldig vanskelig, og man kan gå og rundt å smitte folk. Jeg ber utestedene være på tå hev og befolkningen være mer forsiktig, sier Wolden.

Han kom også med en sterk oppfordring om å droppe planlagte hjemmefester og nachspiel i helgen.

– Da er det tryggere å oppsøke steder med rutiner med smittevern, sier han.

Han sier kommunen også vil følge opp med statlige myndigheter for å få en sterke tiltakspakke til bransjen.

– Ba gjestene skjerpe seg

Dette ble også etterlyst av Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

– Utelivsbransjen har levd med restriksjoner i sju måneder. Det har vært som å kjøre med bremsene på, samtidig som staten sier at de skal skru av virkemidlene etter hvert. Vi har sagt at bransjen ikke kan forventes å være med på dugnaden, hvis de dør av det, sa Beisvåg.

– Hvis de nye restriksjonene innføres uten at det innføres nye virkemidler raskt, så er det kroken på døra for mange, advarte han.

Også Beisvåg ba gjestene ta mer ansvar for å hindre smitte.

– Nye smittetilfeller skyldes ikke bransjen, men gjestene som ikke har tatt det nok på alvor. De må selv ta mer ansvar for å hindre smitten, det har konsekvenser for store deler av samfunnet, sa han.

