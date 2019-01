Nok vann til vinterens strømproduksjon

Vannmagasinene som skal sikre strømproduksjonen til vinteren, er i ferd med å fylles opp. Dermed er frykten for strømkrise etter rekordsommeren over.

– Jeg er glad for at vi hadde en god sommer, men vi som jobber med dette, ble glad da vi så alt regnet også. Sett under ett, ser det veldig bra ut for forsyningssikkerheten, sier Ole Bengt Eliassen, som følger kraftsituasjonen ved Statnetts landssentral.

Den rekordtørre sommeren førte til at regnet som vanligvis fyller opp lagrene til norske vannkraftverk, uteble, og at en del av snøen som til vanlig smelter og renner ned i magasinene, fordampet.

I slutten av juli var det derfor et underskudd på vann i magasinene på nær 30 terawattimer, noe som tilsvarer en firedel av Norges totale årlige strømforbruk.

Men så kom regnet i august, og enda mer i september. August var den nest våteste måneden noensinne, og september den fjerde våteste. Og nå er situasjonen tilnærmet normal, melder Statnett.

