Nominasjonskamp førte til partibytte

Bystyrepolitiker Rune Askeland i Stavanger har på kort tid gått fra Venstre via uavhengig og inn i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Da nominasjonskomiteen i forrige uke innstilte Askeland på sjuende plass på Stavanger Venstres liste, svarte han med å melde seg ut av partiet. Nå blir MDG Askelands nye parti.

– De Grønne er plassert i sentrum av norsk politikk. Jeg er glad for å bli med i et parti som har ambisjoner for skolen, miljøet og de som strever i samfunnet, sier Askeland i en pressemelding fra MDG.

