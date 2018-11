Nonne varslet politiet om kollekt-tyv i Bergen

Politiet i Bergen fikk natt til tirsdag en telefon fra en nonne som varslet om bråk i lokalene til St. Paul menighet i Bergen.

Da politiet kom fram til stedet, pågrep de en gammel kjenning med flere tusenlapper på seg, skriver Bergens Tidende.

Politiet mistenker at mannen har stukket til seg kollektpenger. Trolig har mannen tatt seg inn ved å klatre opp et stillas og gå inn gjennom et vindu.

– En innringer som betegnet seg som nonne, ringte oss i natt om bråk fra etasjen over der hun bor. Da vi kom fram, traff vi en mann med en del 1000-lapper på seg, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt.

Mannen satt tirsdag morgen fortsatt i forvaring.

(©NTB)

Mest sett siste uken