Nora Mørk legger ut bilder av menn som delte de private bildene hennes

Mandag sto håndballspilleren Nora Mørk frem og fortalte at mobiltelefonen hennes var blitt hacket og private bilder av henne var spredt på nettet.

Mørk varslet da at hun ville anmelde alle som har bidratt til å spre bildene, og så langt er totalt 15 personer anmeldt for å ha delt bildene.

Onsdag formiddag har håndballspilleren lagt ut skjermdump av totalt fire Facebook-profiler på sin Instagram-story. Profilene er ikke sladdet, og er lagt ut med fullt navn og bilde.

Lenker til Mørks bilder er blitt spredt åpent i sosiale medier det siste døgnet. De fire mennene har ifølge Mørk alle delt bildene hennes.

«Dette er personer som selv har valgt å gå ut med fullt navn på Facebook og spre mine bilder offentlig. Tusen takk for alle tips,» skriver Mørk.



PRIVATE BILDER: Tirsdag kveld varslet Nora Mørk at hun skulle anmelde et titalls personer. Onsdag gikk hun ut med bilde på fire av mennene som har delt hennes private bidler.

Håndballspilleren har over 20.000 følgere på sin Instagram-konto.



Mørk har selv konfrontert personer som har fått tilsendt bildene, og søsteren, Thea Mørk, leverte onsdag 15 anmeldelser til politiet i Larvik.

– Vi mener alvor når vi sier at vi skal anmelde alle som deler bildene. Vi er takknemlige overfor alle som har sendt inn skjermdumper av dem som har delt bildene, sier Thea Mørk til TV 2.

Mørk fortalte i et intervju med TV 2 at hun har hatt det svært vanskelig i tiden etter bildene ble spredt.

– Livet mitt har forandret seg veldig. Jeg har gått fra å ha det bra til å kjenne på at selvtilliten har forsvunnet. Hver dag har vært slitsom. Det er tøft å stå i det. Jeg tror ikke folk skjønner hva det gjør med en person, forteller hun.

Situasjonen har vært såpass krevende at håndballstjerna vurderte om hun skulle droppe VM i desember. Nå håper Mørk at hennes åpenhet rundt bildespredningen skal hjelpe andre jenter i samme situasjon, og sier samtidig at hun håper hun fortsatt vil være et forbilde for unge jenter.

