Nordfjord sjukehus tilbake i normal drift

Etter at en svensk vikarlege fikk påvist koronaviruset har sengeposten ved Nordfjord sjukehus vært stengt for nye pasienter. Nå åpnes den igjen.

Inntak av nye pasienter har vært stoppet ved sengeposten siden vikarlegen testet positivt for viruset. Pasientene som var inneliggende, ble isolert på enerom. I en pressemelding opplyser Helse Førde at disse fra mandag er ute av isolasjon, og at dette er årsaken til at sengeposten nå er åpen igjen for å ta imot pasienter.

I tillegg er de ti ansatte som var i kontakt med den svenske legen, ferdige med karanteneperioden.

Etter at vikarlegen testet positivt for viruset 19. juni, ble koronavirus også påvist hos én pasient og ytterligere én ansatt.

– I tiden etter utbruddet har vi drevet grundig smittesporing blant dem som hadde vært i kontakt med de tre som fikk påvist smitten. Flere hundre tester er tatt, og det er en glede å fortelle at samtlige til nå har vært negative, sier administrerende direktør Arve Varden i Helse Førde.

Han understreker at det er trygt å komme som pasient til Nordfjord sykehus.

(©NTB)