Nordiske land enige om transitt

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og hennes nordiske kolleger er kommet til en avtale om transitt for nordiske borgere under koronakrisen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

De nordiske landene er enige om å tillate transitt for egne borgere slik at de kan reise hjem under koronakrisen.

– Vi står hverandre nær i Norden, og har lang tradisjon for å hjelpe hverandre. I denne krisen gir nordisk solidaritet og samhold oss styrke, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Flyselskaper og reiselivsbransjen oppfordres til å fortsette arbeidet som allerede har startet med å få folk hjem. De nordiske landene opprettholder også det konsulære samarbeidet i hele verden. Det betyr at nordiske borgere kan få støtte fra andre nordiske ambassader i land der deres eget hjemland ikke er representert. (©NTB)

