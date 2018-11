Nordland Ap sier nei til oljeboring i Lofoten

Nordland Arbeiderparti har gjort helomvending og sier nei til å utrede oljeboring i Lofoten. Ap-leder Jonas Gahr Støre tar vedtaket «til etterretning».

Vedtaket ble gjort sent lørdag kveld da Nordland Ap holdt ekstraordinært fylkesårsmøte for å vedta programmene for fylkesvalget neste høst. Da sa et overveldende flertall ja til å legge bort kravet om å få konsekvensutredet Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) i sitt partiprogram for 2019.

– Vi har gjort et historisk vedtak – et vedtak for fisken og framtida, sier ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Vågan, Lena Amalie Hamnes, til NRK , mens Bodø-ordfører Ida Maria Pinnerød mener at fylkespartiet med vedtaket har «flyttet politikk». Selv skiftet hun standpunkt i sommer.

Også leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, har vært imot å utrede oljeboring i Lofoten.

– Denne saken om konsekvensutredning ønsker vi å legge bort. Vi har andre store og viktige saker når vi nå skal bygge framtidas Nordland. Vi kan ikke bruke mer ressurser på denne saken, sier Skjæran.

Støre ikke overrasket

Vedtaket er i strid med Aps landsmøtevedtak fra 2017, som også LO-kongressen har sluttet seg til, som åpner for en konsekvensutredning i de sørligste områdene av Lofoten.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NTB han tar vedtaket «til etterretning».

– Som partileder forholder jeg meg til partiprogrammet. Så merker jeg meg både diskusjon og vedtak i mange fylkeslag som går i den retningen Nordland vedtok i helgen, skriver Støre i en epost.

Han er ikke overrasket over vedtaket, trass i at Nordland Ap tidligere har vært en pådriver for en konsekvensutredning.

– Det følger en trend vi har sett i den nordlige landsdelen de siste årene. Under skiftende regjeringer og flertall har det ikke vært politisk mulig å åpne for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, konstaterer han.

– Dramatisk

Frps Terje Halleland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, mener vedtaket innebærer en «dramatisk endring» av Arbeiderpartiets oljepolitikk.

– Nå ønsker ikke lenger Ap at utviklingen i petroleumsnæringen skal basere seg på kunnskap, men på følelser, skriver han i en epost til NTB.

Han mener at vedtaket er helt uholdbart å forholde seg til for oljenæringen, som er avhengig av store investeringer og inntjening over en lang tidshorisont.

– At Nordland samtidig vil pålegge petroleumsnæringen langt større og varige ringvirkninger og arbeidsplasser i sin landsdel, viser at det er et politisk parti som har forlatt virkeligheten, sier Halleland.

Hans partikollega Roy Steffensen mener vedtaket ikke er til å forstå.

– Olje- og gassnæringen har vært et eventyr for mitt fylke Rogaland, men også for Norge. Det har bidratt til vekst, velferd, verdiskapning og hundretusenvis av lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten. Arbeiderpartiet i Nordland sier nå nei takk til å til og med finne ut om det er mulig for dem å oppleve det samme som Rogaland. Uforståelig, sier Steffensen.

Hyller vedtaket

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken hyller på sin side ikke uventet vedtaket.

– Nå må Ap være med på å legge planene om oljeboring i vårt felles matfat død, en gang for alle, sier han til NTB.

I september viste en meningsmåling at et flertall av Ap-velgerne i Nordland er helt imot en konsekvensutredning.

