Nordmann funnet død og ranet i Tsjekkia

En nordmann ble i oktober funnet død og ranet like utenfor den tsjekkiske hovedstaden Praha. En person er pågrepet av tsjekkisk politi i forbindelse med drapssaken.

Saken oppdateres!

Det melder VG onsdag ettermiddag.

– Vi har fått opplyst fra Kripos at det er funnet en død nordmann i Praha. I samme forbindelse har tsjekkisk politi pågrepet en person som er siktet for alvorlig kroppsskade, sier seksjonsleder for etterforskning av drap, grov vold og seksuallovbrudd i Vest politidistrikt, Tore Salvesen, til samme avis.

Ifølge VG skal den pågrepne personen også ha vært siket for tyveri, ugyldig bruk av kort og forfalskning.

Nordmannen skal ha blitt meldt savnet 15. oktober, og det skal ha vært ferie som plasserte han i Praha.

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter også saken over mail.

- Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger har avgått ved døden i Praha, Tsjekkia, forteller kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Siri R. Svendsen, til Nettavisen.

Hun legger også til at av hensyn til taushetsplikten har UD ingen ytterligere kommentarer til saken.

