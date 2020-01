Nordmann tiltalt for oppbevaring av overgrepsmateriale pågrepet i Spania

En 41-årig mann fra Sandnes er pågrepet i Spania. Han ble i tingretten dømt til fengsel for oppbevaring av store mengder materiale som viser overgrep mot barn.

Ifølge Stavanger Aftenblad ble mannen i Jæren tingrett dømt til ubetinget fengsel i to år og tre måneder. for oppbevaring av over 400.000 bilder og 10.000 filmer.

Han har anket dommen til Gulating lagmannsrett, og saken er allerede utsatt én gang. Den er berammet til torsdag denne uka, men må trolig forskyves ytterligere, skriver avisa.

Mannen ble pågrepet i byen Almuñecar, skriver avisa Ideal.

