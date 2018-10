Nordmenn er Europas avholdsfolk

Nordmenn drikker minst i Vest-Europa, men er blant de dårligere til å holde klærne på når alkoholen går ned.

Det er YouGov som har laget en spørreundersøkelse om europeeres alkoholvaner.

Disse dataene er basert på nasjonalt representative undersøkelser i 8 land, der spørsmålene ble stilt til 190 personer i hvert av landene Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Spania og Sverige. Undersøkelsen ble gjennomført av YouGov Omnibus i september 2018.

Spanjolene drikker mest alkohol ifølge undersøkelsen. 13 prosent av spanjolene drikker hver dag, og bare 12 prosent drikker alkohol mindre enn én gang i måneden.

Få drikker hver dag



52 prosent av spanjolene mener at alkohol gir en positiv helseeffekt. Det er ikke innbyggerne i de andre vesteuropeiske landene enig i.

Italia og Frankrike følger tett etter. Der drikker 11 prosent av de voskne alkohol hver dag.

Blant finner, nordmenn og svensker derimot, drikker bare to prosent hver dag.

Respondentene i undersøkelsen ble også spurt om hva de drikker, hva de gjør når de drikker, og hvor de drikker.

RESULTAT: Her er en grafisk fremstilling av resultater fra undersøkelsen til YouGov.

Sex og slåsskamper



Blant annet svarte 25 prosent av nordmennene at de flere ganger har hatt sex fordi de var fulle. Her blir vi bare slått av finnene (29 prosent) og svenskene (30 prosent).

25 prosent av tyskerne svarer at de har havnet i slåsskamper fordi de var fulle. Finnene får den tvilsomme andreplassen med 11 prosent, mens nordmennene, svenskene og danskene deler tredjeplassen.

Og hvis du lurer på hva de drikker i de ulike landene. Alkohol nummer én i alle land er øl.

Mer om drikkevaner



Mens 24 prosent av nordmenn svarer at de drikker mindre enn én gang i måneden, svarer 23 prosent av finnene, 22 prosent av svenskene og 21 prosent av danskene det samme.

Mens vi i Skandinavia og Spania drikker alkohol fordi det er godt, drikker franskmenn, italienere og finner alkohol for å feire.

Selv om vi i norden drikker mindre enn i andre vesteuropeiske land, viser undersøkelsen at vi er flinkest til å drikke oss dårlige. 57 prosent av nordmenne svarer at de har drukket så mye at de måtte spy. Bare i Danmark svarer flere (65 prosent) det samme. 56 prosent av finnene og 54 prosent av svenskene sier også at de har drukket til de måtte spy.

