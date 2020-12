Nordmenn er mer bekymret for koronaviruset nå enn i mars

Nordmenn er mer bekymret for å bli smittet av koronaviruset nå enn vi var i mars, viser en ny undersøkelse.

Ni måneder etter at Norge stengte ned er nordmenn mer bekymret for å bli smittet. Det kommer fram i en undersøkelse Opinion har gjort for Norsk koronamonitor.

80.000 nordmenn er spurt om deres bekymringer for selv å bli koronasmittet, eller at noen i familien blir smittet.

41 prosent svarer at de er bekymret for å bli smittet, noe som er en nedgang på tre prosentpoeng sammenlignet med november, som var en rekordmåned.

I desember oppgir 65 prosent at de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet av koronaviruset. Det er 4 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for hele pandemien, men 2 prosentpoeng lavere enn i november.

– Det har nå gått ni måneder siden Norge stengte ned. Vi er i dag mer bekymret for korona enn vi var i mars, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

