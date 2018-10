Nordmenn får bli i Storbritannia også ved «no deal»

Briter i Norge og nordmenn i Storbritannia får bli på samme vilkår som nå, hvis det ikke blir noen brexit-avtale, bekrefter statsministrene Solberg og May.

Dette spørsmålet har vært uavklart til nå, og i verste fall kunne folk miste arbeidstillatelse og opphold. Men tirsdag bekreftet Theresa May og Erna Solberg at dagens praksis fortsetter, uansett utfall av brexit-forhandlingene.

– Vi håper og tror at Storbritannia og EU kommer fram til en løsning på de gjenstående problemene i forhandlingene. Det er i Norges interesse at de finner en bra måte å løse dette på. Og vi ønsker et nært samarbeid med Storbritannia også etter at de går ut av EU, sa statsminister Solberg.

– Når det gjelder brexit, har det topprioritet for oss å sikre rettighetene til våre statsborgere i Storbritannia og britiske statsborgere i Norge. Vi er glade for at vi er veldig nær ved å bli enige om ordning, fortsatte hun.

Frist 29. mars

Den norske statsministeren kunne opplyse at hun sammen med sin britiske kollega har sett på en plan for hva som skjer, dersom ikke det blir en brexit-avtale. Fristen for dette er 29. mars neste år, på dagen to år etter at britene startet utmeldingsprosessen.

– Skulle det bli «no deal» mellom EU og Storbritannia, kan jeg bekrefte at statsminister May og jeg er enige om at Norge og Storbritannia vil sette i verk en omfattende avtale. Vi vil behandle alle britiske statsborgere som bor i Norge slik at de får samme mulighetene som de har hatt tidligere. Dette vil være betryggende for fremtiden til briter i Norge og deres familier. De er velkomne til å bli, sa Erna Solberg.

Første besøk

Theresa Mays besøk til Norge er hennes første som statsminister.

– Jeg ser fram til å snakke om hvordan vi kan forbedre våre handelsforbindelser i fremtiden, men også hvordan vi kan arbeide sammen om temaer som sikkerhet og forsvar, sa den britiske statsministeren, som ønsker å bygge videre på samarbeidet når landet forlater EU.

May takket Solberg for at Norge forplikter seg til å gi de samme mulighetene til briter i Norge dersom det ikke blir noen brexit-avtale -og forpliktet seg til det samme overfor norske borgere som bor i Storbritannia.

– Vi vil at de skal bli. De er en del av vår nasjon og vårt samfunn, sa den britiske statsministeren.

