Nordmenn har fortsatt høy tillit til myndighetenes håndtering av koronakrisen

Tilliten til myndighetenes håndtering av koronapandemien er fremdeles høy og uforandret etter at grensene til Europa ble åpnet, ifølge en ny undersøkelse.

72 prosent av de spurte har tillit til informasjonen som gis av helsemyndighetene, mens 16 prosent ikke har tillit. Det kommer fram i undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion, der 50.000 nordmenn har deltatt.

– Tilliten til informasjonen fra helsemyndighetene har vært overraskende stabil og kun endret seg med pluss/minus ett prosentpoeng på månedsbasis gjennom hele epidemien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

65 prosent har tillit til informasjonen fra regjeringen, mens 18 prosent ikke har tillit til denne.

Feil å åpne grensene

De første månedene av pandemien scoret regjeringen høyest på tillit, men etter at gjenåpningen av Norge startet, er det helsemyndighetene som kommer best ut.

Tilliten til informasjonen fra regjeringen ligger i juli 7 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for koronaperioden og 12 prosentpoeng lavere enn i april da tilliten var på det høyeste.

Flertallet av nordmenn mener det ikke var en riktig beslutning å åpne landets grenser, men tilliten til myndighetene har likevel ikke endret seg den siste uken etter at grensene til Europa ble gjenåpnet.

Økende tillit til økonomiske tiltak

Både i mai og juni gikk tilliten til regjeringens økonomiske tiltak ned, men nå viser den en klar tendens til å øke igjen i juli, ifølge Clausen.

51 prosent har i juli tillit til disse tiltakene, mens 21 prosent ikke har det. Tilliten til regjeringens økonomiske tiltak ligger i juli 2 prosentpoeng under gjennomsnittet for hele koronaepidemien, men lå sist uke litt over gjennomsnittet.

