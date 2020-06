Nordmenn kaster mindre mat etter koronakrisen

Nordmenn har endret matvanene sine under koronakrisen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

En femdel av alle nordmenn oppgir at de kaster mindre mat etter at koronakrisen begynte. Hovedgrunnen er at de planlegger innkjøpene bedre.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

I tillegg har nordmenn fått bedre tid til å utnytte råvarene, skriver forskning.no. Funnet stammer fra en Norstat-undersøkelse på vegne av Too good to go. Nordmenns matvaner har ikke fått stor innvirkning på lommeboka. Kun 15 prosent oppgir at de bruker mer penger på mat enn før, mens 18 prosent oppgir at de bruker mindre. Imidlertid oppgir hele én av fire at de har fått nye matvaner og kokkeferdigheter som følge av koronakrisen. De er først og fremst blitt flinkere til å bruke opp rester og lage flere av måltidene selv. Noen har også begynt å eksperimentere mer på kjøkkenet. (©NTB)