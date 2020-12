Nordmenn mener at mediene har gjort dem flinkere til å hindre smittespredning

85 prosent mener at norske nyhetsmediers dekning av koronakrisen har gjort dem flinkere til å hindre smittespredning, viser en ny undersøkelse.

Et flertall er også blitt tryggere av mediedekningen. Det kommer fram i en landsomfattende undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag av Medieundersøkelsen til Nordiske Mediedager.

85 prosent av de spurte svarer at de er blitt flinkere til å hindre smittespredning gjennom mediedekningen.

Nesten alle (94 prosent) sier at de har brukt nyhetsmediene for å få informasjon om koronakrisen, men 58 prosent sier at de har brukt myndighetenes informasjonssider også.

– Generelt viser resultatene at nordmenn har stor tillit til både myndigheter og medier når det gjelder informasjonen de får om koronaviruset, sier postdoktor Erik Knudsen, som er faglig ansvarlig for undersøkelsen.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,99 øre - fastpris 4,90 øre