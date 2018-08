Nordmenn robbes på bilferie i Gøteborg

Hundrevis av nordmenn finner bilen tømt for verdisaker, etter besøk i Gøteborg.

Sommeren er høysesong for bilinnbrudd, og ifølge en pressemelding fra Tryg Forsirting er Gøteborg en av byene som ligger helt på topp i Europa hva gjelder innbrudd i bil. Hver sommer blir nordmenn robbet mens bilen står parkert i byen som huser Nordens største fornøyelsespark.

Advarer: Roy Vetaas i Tryg Forsikring.

– Dette gjentar seg dessverre årlig, og vi ser samme tendens for juni og juli i år igjen. Hundrevis av nordmenn har funnet bilen tømt for verdisaker, etter at de har parkert i Gøteborg, sier Roy Vetaas, skadekonsulent og reiseekspert i Tryg Forsikring.

Flest innbrudd nær Liseberg

De fleste bilinnbruddene skjer i området rundt Liseberg, som har omkring tre millioner besøkende årlig. Totalt skal det ha vært omkring 3000 innbrudd i bil i Gøteborg i 2017. I følge Tryg Forsikring var det 13 innbrudd daglig i jul i fjor.

Sveriges Radio skrev i fjor at 173 innbrudd ble anmeldt i juni i 2016, mot 173 året etter. De fleste innbruddene har ifølge dem skjedd mellom 12 på dagen og 21.

– Tyvene går trolig mest etter utenlandske biler, deriblant norske. De vet at bilturister gjerne kan ha lett omsettelige verdisaker liggende i bilen, som dyre nettbrett, laptoper og merkeklær, sier Vetaas.

– En fullastet utenlandskregistrert bil på en parkeringsplass er å be om trøbbel, men uansett hvor tom bilen fremstår stopper ikke det de kriminelle. De knuser bilvinduet og gjennomsøker bilen likevel. Vårt beste råd er derfor å tømme bilen helt før du forlater den.

Fakta: Tips til reisende:

Tøm bilen for alle fristelser når du parkerer. Ta all bagasjen med inn der du overnatter.



La uansett ikke verdisaker ligge synlige i bilen. Bruk lukkede bagasjerom hvis mulig.



Velg døgnbemannede parkeringshus med videoovervåking der du kan.



Prøv å gjøre din bil mindre attraktiv å bryte seg inn i enn andre biler i nærheten. Tyver er gjerne spontane og velger biler med størst potensiale.



Kilde: Tryg Forsikring





