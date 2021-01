Nordre Follos kommuneoverlege: Mutantsmitten på sykehjem oppsto i romjulen

Nordre Follo er nå sikre på at smitten av det muterte koronaviruset på Langhus bo- og servicesenter kom inn på sykehjemmet i romjulen.

– Vi har tidligere omtalt smittesituasjonen på Langhus bo- og servicesenter før jul, og det vi nå kjenner til, er at dette ikke var av UK-variant, sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i Nordre Follo på en pressekonferanse mandag.

Det var fredag i forrige uke at det ble bekreftet at to beboere som døde med koronaviruset på sykehjemmet, hadde den britiske varianten.

– Vi har dermed kommet litt nærmere rundt en avklaring på hvordan dette har oppstått en gang i romjulen, sa Myhrvold.

Hun sier at kommunen dermed er trygg på at den britiske varianten kom inn på sykehjemmet mellom 26. og 31. desember.

Sykehjemmet åpnet for besøkende 26. desember. Det har også vært anledning til permisjon for beboerne.

