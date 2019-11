Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra nyttår

Fra 1. januar neste år kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap.

Samtidig må ikke lenger utenlandske statsborgere si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske borgere.

– Når vi åpner for dobbelt statsborgerskap, sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til mer enn ett land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Stortinget vedtok i fjor regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. I statsråd fredag ble det vedtatt at endringene i statsborgerloven trer i kraft 1. januar.

Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan nå på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som skal behandle søknadene om norsk statsborgerskap fra utenlandske statsborgere og tidligere norske borgere, opplyser Kunnskapsdepartementet.

(©NTB)