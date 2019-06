Norge best på trafikksikkerhet i Europa for fjerde år på rad

Siden 2010 er antall omkomne på norske veier halvert, mens EU-snittet er en reduksjon på 20 prosent. Det gjør Norge til landet med de sikreste veiene i Europa.

I 2018 omkom 25.047 mennesker europeiske veier, som er en reduksjon på bare 1 prosent sammenlignet med året før. Dermed har EU måttet flytte målet sitt – som var en halvering fra 2010 til 2020 – til 2030.

Nå ser EU og europeiske myndigheter til Norge for å lære om trafikksikkerhet.

– Dette er selvsagt gledelig og inspirerende. Resultatene er ingen selvfølge, men skyldes et målrettet og systematisk arbeid over tid. Dette er ingen hvilepute for oss. Vi har tøffe mål og vi vil hele tiden jage på. En drept eller skadd i trafikken er én for mange, sier konstituert veidirektør Bjørne Grimsrud.

Både med tanke på antall innbyggere og antall kjørte kilometer topper Norge de europeiske listene fra European Traffic Safety Council (ETSC).

Målt som omkomne per million innbyggere ligger Norge på 20 omkomne i 2018. Bak Norge følger Sveits med 27, Storbritannia med 28 og Irland og Danmark med 30 omkomne per million innbyggere.

Høyest på listen ligger Romania med 96 omkomne per million innbyggere, fulgt av Bulgaria (87), Serbia (78) og Kroatia (77). Til sammenligning er gjennomsnittet i EU 49 omkomne per million innbyggere.

Totalt omkom 108 personer i trafikken i Norge i 2018, noe som altså utgjør 20 omkomne per 1 million innbyggere.

