Norge beste land i Norden for ateister

Norge er det landet i Norden som diskriminerer ateister, humanister og ikke-religiøse minst. På verdensbasis er Norge på 8. plass, sammen med USA.

Undersøkelsen er gjort av den internasjonale humanetiske unionen IHEU og omfatter 196 land. Organisasjonene leverer hvert år en tilstandsrapport til FN, men dette er første gang de publiserer en rangering, skriver de på sine nettsider.

Belgia, Nederland og Taiwan deler alle førsteplassen over hvor det er best å være ateist. På bunnen av lista finner man Afghanistan, Iran og Saudi-Arabia.

Årsaken til at de tre landene havner på bunn er at de blant annet stort sett bygger lovene i landet på religion, og at kritikk eller fornektelse av religionen er forbudt og kan føre til dødsstraff.

Blant de nordiske landene er Norge på topp, med sin 8. plass, og Sverige er like bak på en 11. plass. Island er å se på plass nummer 60, mens Danmark og Finland er lenger ned.

Årsaken til at våre naboer i øst og i sør er langt nede på lista er dels på grunn av den danske statskirkens privilegier og Finlands blasfemilov. De er på henholdsvis 119. plass og 128. plass.

Rangeringen baseres på landenes grunnlov og regjering, utdanning og barns rettigheter, samfunnet og eventuelle religiøse domstoler og religionsfrihet.

