Norge dømt for menneskerettsbrudd – hadde ikke rett til å adoptere bort barn

Norge hadde ikke rett til å adoptere bort en tre år gammel gutt til fosterforeldre, slår Menneskerettsdomstolen i Strasbourg fast.

– Norge har krenket moren og hennes barns rettigheter, ifølge en dom fra Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) tirsdag, melder Dagbladet.

Moren fødte en guttebaby i september 2008. Tre år senere, 8. desember 2011, bestemte Fylkesnemnda at hun skulle fratas foreldreansvaret og at fosterforeldrene skulle få lov til å adoptere ham.

På det tidspunktet hadde den unge moren allerede fått et nytt barn som hun fikk beholde omsorgen for. I dag lever hun sammen med ektemann og deres to felles barn, en gutt og en jente. Eldstesønnen har hun ikke sett siden han var tre år gammel.

– Det som nå skal prøves for EMD, er siste fase, som endte med en dom i 2012 som slo fast at det klart ville være til barnets beste at fosterforeldrene fikk adoptere ham, uttalte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted etter rettslig høring i saken i Strasbourg i fjor høst.