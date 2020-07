Norge donerer medisinsk utstyr til Nord-Makedonia

Den 13. juli overleverte Norge medisinsk utstyr til Nord-Makedonia for å hjelpe landet i kampen mot koronaviruset.

Utstyret består av blant annet ansiktsmasker, termometer og vernebriller, skriver regjeringen i en pressemelding.

I 2012 donerte Norge også et feltsykehus til landet, som fra april har blitt brukt i kampen mot covid-19.

– Det er et lite symbol for vår takknemlighet til et alliert land som vi ser på som en god venn, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i pressemeldingen.

Donasjonen er resultatet av et militært samarbeid som startet i 2007, da makedonsk sykehuspersonell ble sendt til Norge for å få opplæring av Forsvaret sanitet. Etter opplæringen ble makedonske kirurgiske team sendt til Afghanistan for å bidra med medisinsk støtte.

