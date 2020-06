Norge er valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Norge har sikret seg en plass i FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022.

Det er klart etter avstemningen som ble holdt i FNs hovedforsamling onsdag.

Norge, Irland og Canada har kjempet om to plasser i Sikkerhetsrådet for landene i den såkalte vestgruppen. Irland og Norge ble valgt inn, mens Canada måtte se seg slått.

Av de tre landene var det Norge som fikk flest stemmer: 130, to flere enn nødvendig for å oppnå det nødvendige to tredels flertall.

Lang valgkamp

Norge har hatt sete i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere, forrige gang fra 2001 til 2002. Allerede i 2007 lanserte Norge sitt kandidatur fram mot årets valg.

Stemmegivningen ble preget av tiltakene for å hindre koronasmitte i FN-bygningen i New York. Medlemslandenes FN-ambassadører var iført munnbind da de møtte opp i puljer for å avgi stemme.

– Unik kompetanse

I sluttspurten av valgkampen framhevet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) Norges erfaring med fredsprosesser og fredsmegling.

– Vi har en unik kompetanse som Rådet har bruk for. Som et lite land med en uavhengig stemme, kan Norge være mer kreativ, sa hun i et intervju med NTB.

Hun framholdt også at det er viktig at små land som Norge tar ansvar og bidrar til å gjøre Sikkerhetsrådet bedre.